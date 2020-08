Der DAX steht wieder in Schlagweite zum Rekordhoch, geknackt hat ihn bereits der Goldpreis - mehrfach. Das Umfeld aus niedrigen Zinsen, steigender Verschuldung, Rezessions-Ängsten und Dollar-Abwertung könnte kaum besser sein.

An den Aktienmärkten sind es vor allem die großen Tech-Aktien, die für Furore sorgen. Der Nasdaq 100 hat gestern wieder einen neuen Rekord geschafft – Nummer 30 in diesem Jahr. Doch bei den anderen Aktien wachsen Zweifel an der Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung. Die fundamentale Bewertungsampel leuchtet inzwischen nicht nur bei den gehypten Technologieaktien tiefrot.

Gold hingegen gilt als krisensichere und wertstabile Geldanlage. Nach den zahlreichen Rettungsmaßnahmen geht das Vertrauen in die Währungen allmählich verloren. Neben der Geldentwertung profitieren die Edelmetalle auch von der sprunghaft gestiegenen Staatsverschuldung und ein Ende der Aufnahme ist nicht in Sicht. Die USA ringen um ein weiteres Hilfspaket und die EU hat sich erst auf ein 750 Mrd. Euro-Paket an Corona-Hilfen geeinigt und bis 2027 sollen 1,8 Bio. Euro verteilt werden.

Goldpreisrally nimmt an Dynamik zu

Für den Goldpreis ist das Umfeld also nach wie vor exzellent, was auch der Goldpreischart bestätigt. Der Aufwärtstrend ist intakt und der Goldpreis klettert erneut auf ein frisches Rekordhoch bei rund 2.020 Dollar. Der Widerstand bei rund 1.980 Dollar wurde übersprungen, unterstützt von einer steigenden 200-Tagelinie (rot) und auch der MACD (Momentum) legt weiter zu. Dieser signalisiert die zunehmende Dynamik, ist inzwischen aber auf einem hohen Niveau angelangt.