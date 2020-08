Hinter dem Namen Zoom steckt ein amerikanischer Anbieter von Kommunikation über das Internet, der aktuell eine starke Nachfrage verzeichnet. Auch wenn die Einschränkungen, hervorgerufen durch Covid-19, mit der Zeit wahrscheinlich abnehmen, werden Videokonferenzen ein Teil der Kommunikation bleiben. So steigerte der Videokonferenzanbieter die Zahl seiner Nutzer im März 2020 auf 200 Millionen - und zwar täglich. Zoom ist aber nicht alleine im Markt. Der Anbieter steht im Wettbewerb mit vielen anderen Konkurrenten wie beispielsweise den großen Tech-Konzernen Amazon, Cisco, Google oder Microsoft. Aber eine Studie von Fortune Business Insights kommt zu dem Schluss, dass der weltweite Markt für Videokonferenzen bis 2026 um knapp zehn Prozent auf 6,37 Milliarden Dollar wachsen wird.

Zum Chart

Bei Zoom haben die Marktteilnehmer die Gelegenheit genützt und den Spezialisten für Online-Kommunikation im Portfolio gehalten. Im Zeitraum 19. Februar bis 15. März 2020, wo sämtliche handelbaren Werte bis hin zum Gold ab verkauft wurden, konnte der Zoom-Kurs sogar um rund 8 % hinzugewinnen. Die Steigung des Trendkanals um 170 US-Dollar in einem halben Jahr entspricht einem jährlichen Zugewinn von 444 %. Das rasante Kurswachstum ging Anfang Juli 2020 in eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsphase über, wobei aber der übergeordnete Aufwärtstrend noch immer intakt geblieben ist. Folgt nun eine Fortsetzung der Konsolidierung, oder setzt der Wert von der unteren Begrenzung des Trendkanals seine Aufwärtsbewegung fort? Positiv zu bewerten ist, dass die Unterstützung bei 238,19 US-Dollar im Zuge der Konsolidierung nicht unterschritten wurde. Von dieser Basis könnte das alte All Time High bei 279, 51 US-Dollar überwunden werden und die positive Stimmung für die Tech Werte ausgenützt werden.