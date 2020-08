Nach dem massiven Ölpreissturz zu Beginn dieses Jahres auf ein Niveau von gerade einmal 15,98 US-Dollar bei der Nordseesorte Brent Crude Öl stellte sich ab Mitte April wieder eine Erholungsbewegung ein. Diese reichte bis vor wenigen Wochen an die markante Widerstandszone um 45,00 US-Dollar heran, seitdem herrscht eine volatile Seitwärtsbewegung in einer sehr engen Handelsspanne. Aus dieser könnte Brent aber schon bald zur Oberseite ausbrechen, sofern die Kaufdynamik vom gestrigen Handelstag weiter aufrechterhalten wird. Am EMA 200 wartet jedoch die nächste entscheidende Hürde.

Kurslücke weiter offen

Das Aufwärtspotenzial bleibt vorläufig auf den 200-Tage-Durchschnitt verlaufen bei derzeit 45,91 US-Dollar beschränkt. Erst darüber dürfte die Anfang März gerissene Kurslücke zwischen 42,08 und 48,92 US-Dollar in Angriff genommen werden, wodurch sich dann wieder gute Handelsansätze auf der Oberseite ergeben. Als Investmentpapier kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP5NWL zurückgegriffen werden. Aber bis dahin müssen Investoren noch mit einer volatilen Seitwärtsbewegung unterhalb des EMA 200 und der Unterstützung von rund 42,00 US-Dollar rechnen. Unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 41,45 US-Dollar sollten sich Investoren allerdings auf Abschläge in den größeren Unterstützungsbereich von 36,00 US-Dollar einstellen.