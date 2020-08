MÜNCHEN (dpa-AFX) - Schäden aus der Versicherung von Großveranstaltungen sind bisher der größte Brocken, der den Rückversicherer Munich Re in der Corona-Krise belastet. Wichtige Eckdaten zum zweiten Quartal hat der Dax-Konzern schon vorab veröffentlicht. Bei der Vorlage des gesamten Quartalsberichts am 6. August geht es um die Details - und die Aussichten für den Rest des Jahres. Was bei Munich Re los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI MUNICH RE: