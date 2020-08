Grünes Licht für den neuen Explorer Tarachi Gold. Dies ist ein neues Unternehmen an dem wieder der erfolgreiche CEO Michael Konnert von Vizsla Resources beteiligt ist die von Commodity-TV bei 0,35 CAD im März vorgestellt wurde und sich nun bereits verachtfacht hat.

Tarachi Gold Corp. ist ein noch recht junges Junior-Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada. Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf diversen Landpaketen, die alle unter dem Projekt-Namen „Tarachi-Projekt“ zusammengefasst sind und für die das Unternehmen eine 100 %ige Erwerbsoption besitzt. Die erstklassigen Konzessionen von Tarachi Gold befinden sich alle im berühmten Goldgürtel der Sierra Madre im Osten von Sonora, Mexiko und somit inmitten einer etablierten Goldproduktionsregion. Im Jahre 2018 wurden in dieser Region 457.000 Unzen Gold und 4.081.000 Unzen Silber produziert. Zusätzlich befinden sich noch einige fortgeschrittene Projekte mit Reserven von bis zu 9,6 Millionen Unzen Gold im Umfeld. Konkret grenzen die Projekte von Tarachi zum einen an die Mulatos Mine von Alamos Gold Inc. im Süden und an die La India Mine von Agnico Eagle Mines Ltd. etwas weiter nördlich. Namentlich besteht die Liegenschaft aus den Konzessionen San Javier, Pretoria, und Chivitas im Norden (Tarachi Nord) und den Jabali Konzessionen im Süden (Tarachi Süd) mit einer Gesamtfläche von 2.560 Hektar. Das komplette Projekt liegt etwa 220 km auf dem Luftweg östlich der Stadt Hermosillo und 300 km südlich der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko.