CFA-Prüfungen ab 2021 vollständig digital

Mit der beschleunigten Umstellung auf Computer-Based Testing (CBT) für Level II und III reagiert das CFA Institute auf die Auswirkungen von COVID-19. Ziel ist, alle Prüfungen des CFA-Programms computerbasiert in sicheren Testzentren durchzuführen, anstatt auf Papier in großen Sälen. Diese Umstellung ist für die Level-I- Prüfungen bereits im Gange und erlaubt kleinere Prüfungszentren, mehr Prüfungstermine und eine einfachere Terminplanung mit mehr Standorten.

Die Entwicklung hin zu computergestützten Prüfungen ist aber auch Ergebnis des weltweiten Wandels wie heute Tests durchgeführt und Fähigkeitsnachweise erhoben werden und trägt zudem der Tatsache Rechnung, dass das Investment Management in einer digitalen Welt operiert. Die computergestützten Tests erlauben dem CFA Institute, die Aufgabenstellungen heutiger Investment Professionals realitätsnah in Prüfungen und Lernerfahrungen abzubilden. Für die Abwicklung der computergestützten Prüfungen wird das CFA Institute – wie bislang für die Level-I- Tests – vor allem mit Prometric zusammenarbeiten. In Indien und Afrika ist der British Council Kooperationspartner.