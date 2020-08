Kann die Evonik-Aktie in den nächsten Wochen das Kursziel bei 27,50 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte für sehr hohe Erträge sorgen.

„Rückblick: Die gestern vorgelegten Quartalszahlen von Evonik fielen durchwachsen aus. Gegenüber dem Vorjahr musste man auf breiter Front Rückschläge hinnehmen. Teilweise fielen diese aber geringer als von den Analysten erwartet aus, worauf man sich am Markt konzentriert haben dürfte. Die Aktie stieg im Tagesverlauf nämlich bis auf ein Hoch bei 24,43 EUR an, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese führten jedoch noch nicht zu bärischen Signalen, denn der Tag wurde oberhalb der zentralen Unterstützung ab ca. 23 EUR beendet.

Ausblick: Einfach haben es die Käufer in der Evonik-Aktie seit Wochen nicht. Solange der zentrale Unterstützungsbereich bei 23-22 EUR aber hält, sollten die Käufer leicht im Vorteil sein. Im Idealfall ist in dieser Woche sogar schon der nächste Angriff auf den zentralen Widerstandsbereich knapp oberhalb von 25 EUR gestartet. Die dortige Hürde müsste überwunden werden, um weiteres Potenzial in Richtung 27,50 EUR freizumachen. Kritischer hingegen wird es für die Käufer, sollten die Kurse unter 22 EUR zurückfallen. Dies könnte Stopps auslösen und zu einer Verkaufswelle bis in den Preisbereich von 20 EUR führen, wo man auf eine nächste Unterstützung trifft.“

Kann die Evonik-Aktie, die derzeit bei 24,44 Euro notiert, die Marke von 25 Euro überwinden, um danach auf 27,50 Euro anzusteigen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 25 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Evonik-Aktie mit Basispreis 25 Euro, Bewertungstag 18.09.20, BV 0,1, ISIN: DE000PZ5Z8P6, wurde beim Evonik-Aktienkurs von 24,50 Euro mit 0,051 – 0,061 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 27,50 Euro, dann wird der Kaufoptionsschein auf seinen inneren Wert von 0,25 Euro (+310 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,537 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Evonik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,537 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR03TV4, wurde beim Evonik-Kurs von 24,50 Euro mit 0,21 – 0,22 Euro taxiert.

Wenn die Evonik-Aktie in nächster Zeit auf 27,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,49 Euro (+123 Prozent) erhöhen – sofern die Evonik-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Evonik-Aktien oder von Hebelprodukten auf Evonik-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.