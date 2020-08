Immobilienunternehmen generell konnten der Pandemie-Krise und wirtschaftlichen Folgen relativ gut standhalten. Obwohl es zeitweise zu einem Crash auf 36,71 Euro bis Mitte März kam, folgte im Juni bereits ein frisches Jahreshoch. Seitdem allerdings steckte das Papier kurzzeitig in einer zweimonatigen Konsolidierungsphase fest, konnte sich aber nach Zahlenvorlage am Mittwoch darüber befreien und ist auf dem besten Weg dahin, ein mittelfristiges Kaufsignal zu aktivieren. Die fundamentalen Daten sprechen ganz klar für eine weitere Aufwärtsbewegung, möglicherweise befindet sich das Papier nun in der letzten und finalen Impulswelle seit Mitte März.

Zahlen geben Auftrieb

Der Kursanstieg aus dem letzten Konsolidierungstrend sowie der Kursmarke von 57,35 Euro kann als vorläufiges Kaufsignal gewertet werden, ein Wochenschlusskurs oberhalb von 58,00 Euro wäre allerdings für ein mittelfristiges Investment wünschenswert. Ziele lassen sich dabei um 62,77 Euro ableiten und können beispielsweise über den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB4YG6 gewinnbringend nachgehandelt werden. Sollte die Aktie jedoch zeitnah wieder unter das Niveau von 56,00 Euro zurückfallen, würde dies bärische Marktteilnehmer dazu animieren, wahrscheinlich weitere Gewinnmitnahmen bis 54,50 Euro einzuleiten. Aber erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 53,78 Euro ist von einem größeren Verkaufssignal in Richtung 50,00 Euro auszugehen.