 „Wir möchten unseren Aktionären 10 bis 20 USD Aktienkurse liefern.“

Der Goldpreis bricht derzeit alle Rekorde. Eine Feinunze des Edelmetalls kostet erstmals in der Geschichte mehr als 2000 Dollar. Wir finden der richtige Zeitpunkt um Ihnen einen angehenden Edelmetallproduzenten aus Kanada vorzustellen.

Wir finden der richtige Zeitpunkt um Ihnen mit Auryn Resources (WKN: A1404Y | Symbol: AUN) einen angehenden Edelmetallproduzenten aus Kanada vorzustellen.

Die Kanadier konzentrieren sich auf skalierbare hochwertige Edel- und Grundmetallvorkommen in etablierten Bergbaugebieten. Das Portfolio umfasst die Projekte Committee Bay & Gibson MacQuoid in Nunavut, Kanada, das Projekt Homestake Ridge in BC, Kanada sowie die Projekte Sombrero, Huilacollo und Curibaya in Südperu.

Seit 2014 hat Auryn über 100 Mio. CAD aufgebracht wovon ca. 80% in Bohrungen & Exploration flossen.

Übersicht & Highlights Sombrero

Die Kupfer-Gold-Liegenschaften Nord-Sombrero und Süd-Sombrero umfassen ungefähr 130.000 Hektar und befinden sich ungefähr 340 Kilometer südöstlich von Lima im Süden Perus.

Das Projekt zeichnet sich durch mehrere mineralisierte Intrusionszentren mit signifikanten Kupfer- und Goldwerten aus Oberflächenproben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn, Porphyrsysteme und epithermale Edelmetallvorkommen. Auryn glaubt, dass in Sombrero geologische Ähnlichkeiten mit den Minen Tintaya und Las Bambas beobachtet wurden.

Karte mineralisierte Zentren Quelle Auryn Resources

Höhepunkte des Sombrero-Projekts:

Mehrere Skarn- und Epithermakörper, die vom Ferrobamba-Kalkstein aufgenommen und von Eindringlingen geschnitten werden

Hauptoxidziele von der Oberfläche

3900 m Höhe mit ausgezeichnetem Zugang zur Infrastruktur

Bisher ungebohrt für Kupfer und / oder Gold

Infrastruktur

Das Sombrero-Projekt verfügt über einen hervorragenden Zugang zur Infrastruktur mit asphaltierten Straßen in der Nähe und Stromleitungen über dem Grundstück. Das Gelände ist gemäßigt mit einer Höhe von ca. 3900 Metern. Es gibt auch zwei nahe gelegene Städte.

Historischer Bohrkern

Im April 2019 erhielt Auryn Zugang zum Kern von acht historischen Bohrlöchern, die 2013 von einem Stahlunternehmen gebohrt wurden, das auf die Mineralisierung von Eisen-Skarn abzielte.

Auryns Testergebnisse ergaben eine Kupfer-Gold-Mineralisierung in jedem Loch.

Zu den Highlights zählen 116 Meter 0,58% Kupferäquivalent (0,42% Cu und 0,24 g / t Au), 90,4 Meter 0,51% Kupferäquivalent (0,48% Cu und 0,05 g / t Au) und 51 Meter 0,53% Kupferäquivalent (0,43%) Cu und 0,16 g / t Au). Zusammengenommen definieren die historischen Bohrlöcher einen mineralisierten Körper mit einer Streichenlänge von insgesamt 300 Metern und einer durchschnittlichen Breite von etwa 150 bis 200 Metern, der sowohl nach Norden als auch nach Süden offen ist.

Übersicht & Highlights Committee Bay

Am 25. September 2015 erwarb Auryn Resources Inc. durch die Übernahme der Highlights des Committee Bay Goldprojekts der North Country Gold Corp. eine 100% -Beteiligung an dem Goldprojekt Committee Bay in Nunavut, Kanada.

Lage & Infrastruktur

Das Goldprojekt des Committee Bay befindet sich in Nunavut, Kanada. Es umfasst über 270.000 Hektar entlang des Committee Bay Greenstone Belt (CBGB).

Das CBGB befindet sich ungefähr 180 km nordöstlich der Meadowbank-Mine der Agnico Eagle Mines und erstreckt sich mehr als 300 km nordöstlich bis zu den Ufern der Committee Bay im Nunavut-Territorium des kanadischen Festlandes.

Das Projekt profitiert von der vorhandenen Infrastruktur, die Folgendes umfasst:

Tanklager für Massenlager

5 hocheffiziente Bohrgeräte

Beheiztes Bohrwassersystem

Schweres Gerät vor Ort

100-Personen-Camp im Three Bluffs-Lagerstättengebiet und zwei Satellitencamps im Südwesten des Gürtels

Projektgeologie

Das Goldprojekt von Committee Bay umfasst über 270.000 Hektar entlang des Greenstone Belt (CBGB) von Committee Bay.

Das CBGB umfasst einen von mehreren archäisch gealterten Greenstone-Gürteln, die in der größeren Provinz Western Churchill im Nordosten Kanadas vorkommen. Der Charakter und die Geschichte der Gesteinspakete sowie der Zeitpunkt und die Art der Mineralisierung innerhalb des CBGB werden als gleichwertig mit denen anderer bedeutender goldhaltiger archäischer Grünsteine ​​in der westlichen Churchill-Provinz angesehen, in denen sich Lagerstätten wie Meadowbank und Meliadine befinden.

Reserven & Ressourcen

Während der gesamten Streiklänge von 300 km der Goldwette von Committee Bay finden sich hochgradige Goldvorkommen, wobei das wichtigste die Lagerstätte Three Bluffs ist, die die in der folgenden Tabelle aufgeführten Ressourcen enthält:

Wichtig ist, dass im Committee Bay Gold Belt eine qualitativ hochwertige Pipeline von Zielen vorhanden ist, die beide bohrbereit sind und schnell zum Bohrstadium weiterentwickelt werden können. Das am weitesten fortgeschrittene dieser Ziele sind hochgradige Vorkommen, die durch anfängliche Diamantbohrungstests definiert wurden. Dazu gehören die Ziele Inuk, West Plains und Raven mit den Bohrhighlights, die in der Tabelle aufgeführt sind.

Übersicht und Highlights Curibaya

Das Grundstück Curibaya umfasst rund 11.000 Hektar, einschließlich der Akquisitionen der Konzessionen Sambalay und Salvador im Jahr 2019. Das Projekt befindet sich in einem Kupfer-Porphyr-Gürtel, in dem sich einige der größten Porphyr-Lagerstätten Perus befinden, darunter die Cerro Verde-Lagerstätte von Freeport McMoRan, die Cuajone- und Toquepala-Lagerstätten von Southern Copper sowie die Quellaveco-Lagerstätte von Anglo American. Das Projekt umfasst auch die regionale Incapuquio-Verwerfungszone und Nebenstrukturen, die als eine der grundlegenden Kontrollen sowohl für epithermale als auch für Porphyr-Mineralisierungsstile in der Region interpretiert werden. Wichtig ist, dass die Lizenzen eine Reihe von Kreuzstrukturen in der Incapuquio-Verwerfungszone enthalten, die als sehr prospektiv angesehen werden. Erste Oberflächenprobenahmeprogramme bei Curibaya haben zahlreiche hochwertige Silberproben zurückgegeben.

Das Curibaya-Projekt befindet sich 48 km nordnordöstlich der Provinzhauptstadt Tacna und ist in 2,5 Stunden auf der Straße erreichbar.

Quelle: Unternehmenspräsentation Auryn Resources

Das Kartierungs- und Probenahmeprogramm 2020 von Auryn identifizierte eine neue Mineralisierungszone, etwa einen Kilometer nordöstlich der vorherigen Probenahme, mit Gehalten von bis zu 946 g / t Silber und 1,96 g / t Gold. Eine Schwimmprobe, die 800 Meter nordöstlich der untersuchten Adern gefunden wurde, enthielt 42,6 g / t Gold und 9.180 g / t Silber. Durch geologische Kartierung wurde eine Reihe von Rhyolith-Dacit-Strömungskuppelkomplexen identifiziert, und das technische Team von Auryn ist der Ansicht, dass dies die Quelle für die weit verbreiteten, hochwertigen Edelmetalladern ist, die bisher in einem 4 x 4 Kilometer langen Alterationssystem untersucht wurden Beispiele für Rock Grab-Beispiele sind unten aufgeführt.

Das Curibaya-Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zu Southern Copper (NYSE:SCCO) (WKN: A0HG1Y - NYSE:SCCO) und Freeport (NYSE:FCX) (WKN:896476 – NYSE:FCX).

Management mit außergewöhnlichem Track Rekord

Shawn Wallace/President & Chief Executive Officer

Herr Wallace war in alle Aspekte der Bergbauindustrie involviert, von der Mineralexploration und dem Projektmanagement über Finanzierung, Fusionen und Übernahmen bis hin zur Unternehmensentwicklung. In den letzten 30 Jahren war Herr Wallace maßgeblich am Aufbau zahlreicher hochwertiger Mineralexplorations-, -entwicklungs- und -produktionsunternehmen beteiligt, einschließlich der Mitgründung von Cayden Resources, das von Agnico Eagle Mines für 205 Millionen US-Dollar übernommen wurde. Eine weitere Station war Asanko Gold (NYSE:AKG) (WKN:A1JAKX – NYSE:AKG – TSX:AKG).

Ivan Bebek/Vorstandsvorsitzender

Herr Bebek war früher Präsident, CEO und Mitbegründer von Cayden Resources, das im November 2014 für 205 Millionen US-Dollar an Agnico Eagle Mines verkauft wurde, und Mitbegründer von Keegan Resources (jetzt Galliano Gold).

Michael Henrichsen/Betriebsleiter

Henrichsen arbeitete jahrelang bei Newmont Mining (NYSE:NEM) (WKN:853823 – NYSE:NEM – TSX:NGT). Henrichsen war der globale Strukturgeologe in Newmont, wo sein Mitwirken die Reserven und Ressourcen im Distrikt Ahafo in Ghana erheblich erhöhten. Herr Henrichsen hat auch ausgiebig in anderen großen Goldlagern in Südamerika, dem Carlin Trend, Guinea und Kanada gearbeitet.

An Erfahrung und einem eindrucksvollen Track Record mangelt es den Verantwortlichen hier definitiv nicht. Teile der Belegschaft haben bereits große Teile ihrer Karriere u.a bei BHP (ASX:BHP) (WKN:A2N9WV – NYSE:BHP) und AngloAmerican (WKN: A0MUKL - LSE:AAL) zugebracht.

Des letzten Unternehmens News sprechen für sich:

Auryn erwirbt Eastmain-Ressourcen und spaltet peruanische Vermögenswerte aus

Am 29 Juli verkündete Auryn das man eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Eastmain Resources Inc. (TSX: ER)!

Diese Vereinbarung tritt unmittelbar nach der Ausgliederung der peruanischen Projekte von Auryn an die Aktionäre in Kraft.

Transaktionshighlights

Auryn wird peruanische Vermögenswerte in zwei neue SpinCo-Unternehmen ausgliedern - „SpinCo Sombrero“, bestehend aus dem Sombrero-Projekt und „SpinCo Curibaya“, bestehend aus den nachstehend beschriebenen Projekten Curibaya und Huilacollo. Auryn beauftragte Evans und Evans Inc. mit der Erstellung eines umfassenden Bewertungsberichts über den Wert der beiden SpinCos. Der Mittelpunkt des Wertebereichs von Evans & Evans, Inc. für den SpinCos liegt bei 45,5 Mio. USD.

Auryn-Aktionäre erhalten ungefähr 0,7 Aktien von Fury Gold zusammen mit einer Aktie in jedem SpinCo für jede Auryn-Aktie, die zum Abschlussstichtag der Transaktion gehalten wird.

Auryn kombiniert seine kanadischen Vermögenswerte und Aktivitäten (Committee Bay in Nunavut und Homestake Ridge in British Columbia) mit den Vermögenswerten von Eastmain (Eau Claire und Eleonore South Joint Venture in Quebec), um eine kanadische Entwicklerplattform mit einer aggressiven Wachstumsstrategie zu schaffen.

Mike Timmins, ehemaliger Agnico Eagle VP für Unternehmensentwicklung, leitet Fury Gold als President, CEO und Director.

Gleichzeitige Privatplatzierung von Fury Gold-Abonnementquittungen mit einem Mindestbetrag von 15 Mio. USD (die „ Finanzierung “).

Fury Gold startet kurz nach Abschluss der Transaktion ein 50.000-Meter-Bohrprogramm bei Eau Claire.

Fury Gold wird nach Abschluss der Transaktion aktualisierte Explorationspläne für Homestake Ridge und Committee Bay bereitstellen.

Die Ausgliederung der peruanischen Vermögenswerte von Auryn wird dazu führen, dass zwei unabhängige Unternehmen, eines mit den Liegenschaften Sombrero und das zweite mit den Liegenschaften Curibaya und Huilacollo, zusammen rund 7,5 Mio. CAD an Barmitteln zur Finanzierung ihrer künftigen Geschäftstätigkeit besitzen. Die Auryn-Aktionäre erhalten für jede zum Abschlussstichtag der Transaktion gehaltene Auryn-Aktie eine volle Aktie an jedem dieser beiden Unternehmen!

STARKE VORTEILE FÜR AKTIONÄRE

Vorteile für die Aktionäre beider Unternehmen

Die Kombination des Portfolios von Eastmain mit den kanadischen Projekten von Auryn zu einem auf Kanada ausgerichteten Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen;

Ein erfahrenes Führungsteam mit Explorations- und Entwicklungsstammbäumen und einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value;

Ein starkes technisches Team unter der Leitung von SVP of Exploration, Michael Henrichsen, P. Geo, mit Zugang zu einem Expertenteam, das für die Entdeckung und Entwicklung von Millionen Unzen Gold weltweit verantwortlich ist. und

Ein gut finanziertes Unternehmen mit ausreichenden Ressourcen für die Beschleunigung der schrittweisen Exploration, Bohrung und Entwicklung.

Vorteile für Auryn-Aktionäre

Fügt ein Eckpfeiler-Entwicklungsprojekt in Eau Claire hinzu, ein hochmodernes Goldprojekt in unmittelbarer Nähe der Newmont-Goldmine Eleonore;

Trennung der Möglichkeiten von Auryn nach Rohstoffen und Ländern, sodass kanadische und peruanische Projekte getrennt bewertet werden können; und

100% ige Beteiligung an den peruanischen Projekten über die SpinCos, von denen jedes über ausreichend Geld für die Exploration und die Erlangung von Genehmigungen verfügt.

Mehr Details zur die Transaktion finden Sie auf der Webseite von Auryn Resources

Fazit

Die Key Message aus dieser Neuvorstellung kann man schnell zusammenfassen:

Der Höhenflug auf Gold hält weiterhin an.

Auryn Resources (WKN: A1404Y | Symbol: AUN) ist als angehender Edelmetallproduzenten bestens aufgestellt um am steigenden Goldpreis zu partizipieren.

Anleger, die das Potenzial für massive "Goldrausch"-Gewinne nutzen wollen, sollten jetzt auf keinen Fall zu lange überlegen.

Der Vorstandsvorsitzende von Auryn Resources, Ivan Bebek sagte in einem Interview mit Financial Survival Network folgendes:

„Wir möchten unseren Aktionären 10 bis 20 USD Aktienkurse liefern.“

Da hätten wir nichts gegen und dem ist nichts hinzuzufügen!

Wie immer

Spekulative Grüße

aus der

Hotstock Investor Redaktion

