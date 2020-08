Metallurgische Tests, die eine Flotation des Spodumens vor der Petalit-Flotation beinhalteten, wurden schon im Juni von einer deutschen Spezialforma durchgeführt und Ende Juni veröffentlicht. Das Petalit- und Spodumenkonzentrat, das bei diesen Tests hergestellt wurde, wurde in der Folge dann einem magnetische Trennungsschritt unterzogen, um den verbleibenden Fe2O3-Anteil zu reduzieren.

Damit ist das Arcadia-Spodumen jetzt nicht nur ein Premiumprodukt für den chemischen Markt, so Prospect Resources, sondern stellt auch die Möglichkeit dar, ein Spodumen- und Petalitgemisch mit extrem niedrigem Eisengehalt in den Markt für Glas und Keramik zu verkaufen. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses Produkt einen Spitzenpreis am Markt erzielen dann, da man in der Lage sei, diese Mischung für jeden Kunden gemäß dessen Anforderungen anzupassen und damit ein Fertigerzeugnis liefern könne.

Laut Prospects Managing Director Sam Hosack könnte ein solcher Schritt, statt einfach das Arcadia-Spodumen in den chemischen Markt zu verkaufen, dafür sorgen, dass die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter steigt. Hosack betrachtet es zudem als positiv, dass Arcadia über den einzigen, dem australischen JORC-Standard entsprechende Lithiumpegmatit verfüge, der in der Lage sei, Petalit-, Spodumen- und Tantalprodukte mit extrem niedrigen Eisengehalt zu liefern. Man werde sich jetzt darauf konzentrieren, die positiven Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Wirtschaftlichkeit der geplanten Mine festzustellen.

Damit hat Prospect nun zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit Nachrichten veröffentlicht, die positive Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Arcadia haben könnten (Wir berichteten https://goldinvest.de/mining/167-prospect-resources-ltd-redaktion/3687-prospect-resources-produktionskosten-duerften-erheblich-sinken). Das sind unserer Ansicht nach – neben zum Beispiel den Gesprächen mit Uranium One und Sibelco – Faktoren, die Prospect Resources weit aus dem Feld anderer Lithiumgesellschaften herausragen lassen.

