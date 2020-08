Im Juli wurden so viele Anträge für die Förderung von E-Autos gestellt wie nie zuvor. Bis zu 9.000 Euro Zuschuss erhalten Käufer von neuen Batterieelektro- oder Brennstoffzellenautos mit einem Nettolistenpreis von unter 40.000 Euro. Aber auch Plug-in-Hybride, teurere E-Autos und bestimmte Elektro-Gebrauchtwagen werden gefördert. Autopapst Dudenhöffer übt indes scharfe Kritik an der bis Ende 2021 befristeten staatlichen E-Auto-Subvention.

Noch nie wurden in einem Monat so viele Anträge auf die sogenannte Innovationsprämie gestellt wie im vergangenen Monat. „19.993 Mal wurde im Juli die Innovationsprämie für den Kauf eines E-Autos oder Plug-in-Hybrids beantragt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vom Montag. Seit Jahresbeginn seien 69.606 Anträge eingegangen. Das entspreche einer Steigerung von mehr als 78 Prozent gegenüber der Vorjahreszeitraum.