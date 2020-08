Asiatische Schwellenländer: GAM-Expertin Kam sieht hohes Potenzial für «grüne Erholung»

Was treibt die Wirtschaft in diesen Zeiten?

Nach dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) verzeichnete die Weltwirtschaft kräftige Wachstumsschübe, da aufgestautes Privatkapital mit Elan an die Märkte strömte. Infolge der Spanischen Grippe-Pandemie gingen die daraus resultierenden Gewinne teilweise wieder verloren. Anschließend litt die Nachkriegswelt unter Problemen, die schließlich zur Weltwirtschaftskrise führten. Die USA reagierten seinerzeit mit einer protektionistischen internationalen Handelspolitik auf Kosten anderer Länder. Betrachtet man die Situation nach dem anfänglichen wirtschaftlichen Schock der potenziell ersten Phase der aktuellen Pandemie (Covid-19), stellt man fest, dass die USA getreu dem Trump-Motto «America first» erneut protektionistisch handeln. Was kann man nun für die Weltwirtschaft erwarten? Kann ein proaktiver, ESG-orientierter(1) und verantwortungsbewusster Anleger unsere Wirtschaft mitgestalten? Welche Rolle nehmen künftig die asiatischen Märkte bei der Bekämpfung des Klimawandels ein?

Anleger in asiatischen Schwellenländern (EM) sollten einige wichtige Faktoren beachten, wenn sie die Frage untersuchen, was die Wirtschaft derzeit beeinflusst. Die USA, wo im November 2020 Präsidentschaftswahlen anstehen, treiben ihre Bemühungen zur Umgestaltung der globalen Versorgungsketten derzeit mit «Turbokraft»(2) voran. Die Regierung Trump drängt darauf, globale Lieferketten aus China abzuziehen und die Produktion in die USA zurückzuholen. Die «Hardliner» in Washington ziehen den Umgang Chinas mit der Pandemie als Beleg dafür heran, dass ihre Befürchtungen in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu China berechtigt sind.