Panama Papers – Teil 2

Im April 2016 haben 2.6 Terabyte die Welt erschüttert. Die Enthüllung der Panama-Papers über Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase mit Tausenden von involvierten Briefkastenfirmen und Steuer-Tricksereien hat weltweit Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck gesetzt und den Finanzplatz Panama als Synonym für kriminelle Geschäfte in die Annalen der Finanzgeschichte eingehen lassen. Aber die Geheimnisse des schmutzigen Geldes machen nicht Halt bei Panama. Luanda-Leaks, Paradise Papers und Konsorten haben dies eindrücklich aufgezeigt.

Steueroase Schweiz?

Auch der Finanzplatz Schweiz hat bekanntermaßen nicht nur eine rosige Vergangenheit. Spätestens nach der endgültigen Streichung der Schweiz von der grauen Liste der Steueroasen dachte, oder besser gesagt, hoffte, man, dass damit auch die kriminellen Energien von Schweizer Finanzinstituten erschöpft seien. Leider ereignen sich just zum gegenwärtigen Zeitpunkt fern von der Öffentlichkeit Vorgänge, die diese Hoffnung Naivität schimpfen und wiederum ein schlechtes Licht auf den helvetischen Finanzplatz werfen. Dabei sticht vor allem ein Akteur heraus: Leo Trust Switzerland, vormals bekannt als Panazur. Das Schweizer Unternehmen, welches sich auf dem Papier mit der «Strukturierung komplexer grenzüberschreitender Privatvermögen und zur fundierten Begleitung der Kundschaft in steuerrechtlichen Fragen, Gründung und Administration von Gesellschaften und Stiftungen» auseinandersetzt – ein Euphemismus für die Gründung von Briefkastenfirmen und die «Optimierung» von Steuern – sorgt mit einem nie gekannten Ausmaß an krimineller Energie für Aufregung.

Dubiose Praktiken im Fokus

Um reichen Klienten zu milliardenschweren Vorteilen zu verhelfen, agiert Leo Trust Switzerland nach allen Regeln der Kunst, um Vermögen «verschwinden» zu lassen und damit potentielle Ansprüche von Drittparteien zu unterminieren. Die Strategie dahinter ist es, zur Durchsetzung eines angeblichen Anspruchs eine mutmaßliche Abtretung oder ein Darlehen im Nachhinein zu behaupten und fabrizierte «Dokumente» dafür vorzulegen. Zunächst sollten diese wohl kriminellen Aktivitäten offensichtlich ausschließlich in Panama vonstattengehen. So suggeriert ein E-Mail-Verkehr, dass Leo Trust in einem spezifischen Betrugsfall panamaische Geschäftspartner zur Urkundenfälschung anleitete, welche jedoch ablehnten. Handkehrum hat Leo Trust diese Aufgabe anscheinend in die eigenen Hände genommen – es ging ja schließlich um viel Geld – und mit Hilfe von blanko vorunterschriebenen Briefbögen kurzum entsprechende Transaktionen erfunden. So wurde namentlich ein Darlehensschein über mehr als eine Milliarde US-Dollar vom März 2007 präsentiert, welcher bezeugen sollte, dass ein Klient der Vermögensverwaltungsagentur keinerlei Vermögen besitze, sondern es sich dabei vielmehr um Schulden gegenüber seinem Schwager handle, womit sämtliche Ansprüche am besagten Vermögen hinfällig seien.