Immer noch "Hebel Long" investiert

An der Positionierung in unseren beiden wikifolios hat sich in den vergangenen drei Wochen nichts verändert.

Seit dem 7. Juli sind wie bei den wikifolios PLATOW Trend & Sentiment sowie PLATOW Trend & Sentiment 2.0 ununterbrochen "Hebel Long" investiert. Der Einstieg erfolgte damals in etwa auf dem Niveau, wo sich der DAX auch heute bewegt. Zwischenzeitlich war der Index mal bis auf 13300 Punkte gestiegen, bevor es zuletzt bis auf unter 12300 Punkte zurückging. In dieser Phase wäre es auch fast zu einem Ausstiegssignal gekommen, weil die 260- und die 65-Tage-Linie nicht mehr weit entfernt lagen. Die beiden Gleitenden Durchschnitte befinden sich aktuell bei rund 12177 sowie 12095 Punkten. Zudem steigt die 265er-GDL nur noch geringfügig an.

Damit könnte es bei einer Ausweitung der Korrektur bei gleich drei der aktuell vier auf "Long" stehenden Parameter unseres Trend-Indikators zu einem Wechsel kommen. Sobald der GDL-Indikator auf/unter zwei Punkte fällt, wechseln wir auf "einfach Long". Selbst eine Veränderung auf "Flat" wäre dann nicht unwahrscheinlich, da das Euwax Sentiment mit aktuell minus 5,35 Punkten nur noch knapp über der hier relevanten Marke von minus vier Punkten notiert. Vor diesem Hintergrund wären fallende DAX-Kurse wegen des Hebeleffekts zwar ärgerlich, der Schaden könnte durch einen relativ schnellen Ausstieg aber wahrscheinlich in Grenzen gehalten werden.

Die charttechnische Analyse des DAX zeigt aktuell ein gemischtes Bild. Nach der wirklich eindrucksvollen Erholung im Anschluss an den "Corona-Crash" befindet sich der Index letztlich seit zwei Monaten in einer tendenziell seitwärts verlaufenden Konsolidierung. Das ist auf einer Seite zwar gesund, auf der anderen Seite ist die fehlende Dynamik aber unverkennbar. So kann das Ganze auch in einer stärkeren Korrektur münden, sobald die Käufer merken, dass der Gegenwind zu stark wird. Wir werden die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen und dem Regelwerk entsprechend handeln.



