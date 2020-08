Die Top-Trader 2020 geben weiter Gas

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat in den vergangenen drei Wochen um ca. 1% zulegen können, während der DAX in dieser Phase 1,6% an Wert einbüßen musste. Die Outperformance seit dem Start ist damit auf 7,4 Prozentpunkte gestiegen.

Aufgrund des längeren Betrachtungszeitraums ist die Performance-Spanne bei unseren Depotwerten doch deutlich größer als sonst, wenn wir die Kurse mit den Ständen der Vorwoche vergleichen. Diesmal liegen die Zahlen zwischen minus 5,8% und plus 10,5%. Größter Verlierer ist das wikifolio MidTermAlpha von Marc Huber. Bei dem nur aus fünf Werten bestehenden und trotzdem voll investierten Portfolio kam es u.a. bei den Schwergewichten wie DFV Deutsche Familienversicherung und Vectron zu stärkeren Kursrückgängen. Wir machen uns hier aber keine Sorgen. Der Trader ist bekannt dafür, bei seinen fundamental ausgewählten Positionen einen langen Atem zu haben, was sich bislang zumeist auch bezahlt gemacht hat. Zudem ist das wikifolio mit einem Anteil von 3,3% in unserem Dachwikifolio vergleichsweise gering gewichtet.

Fast doppelt so hoch ist mittlerweile der Depotanteil des wikifolios Special Situations long/short von Christian Scheid, nachdem wir hier einen Anstieg von über 90% seit Aufnahme verzeichnen können. In den vergangenen drei Wochen ging es um weitere 6,3% nach oben, wodurch sich die Performance seit Jahresbeginn auf beeindruckende 96% (!) summiert. Dagegen fällt das Plus von immer noch sehr beachtlichen 37% beim wikifolio Szew Grundinvestment von Simon Weishar fast schon "dürftig" aus. Unsere Nummer zwei im Jahr 2020 hat aber natürlich ebenfalls einen richtig guten Lauf, wie das 3-Wochen-Plus von 10,5% eindrucksvoll bestätigt.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.