Die Teamviewer Aktie bleibt nach den Quartalszahlen des Göppinger Unternehmens im Fokus der Analysten. Allein heute kommen vier neue Expertenstimmen - allesamt trauen dem TecDAX-notierten Anteilschein mehr oder weniger deutliche Kursgewinne zu. Derweil steht Teamviewers Aktienkurs am frühen Mittwochnachmittag bei 44,37 Euro und gewinnt mehr als 2 Prozent an Wert. In der Spitze hatte der Titel gestern aber 48,50 Euro erreicht, nachdem ...