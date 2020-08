Nachdem es für TUI eigentlich nur noch bergab ging und man sich ernsthafte Sorgen um den Reiseveranstalter aus Hannover machen musste, ist nun wieder Licht am Ende des Tunnels. Nach langer Zeit kann TUI wieder über längere Zeit eine positive Entwicklung nachweisen. Das dürfte den Anlegern Mut machen und das längst verloren geglaubte Vertrauen zurückkehren lassen. Hier ist was drin!

Momentan schwimmt TUI also auf einer enormen Erfolgswelle, bei der man natürlich nicht zu voreilig sein sollte. Die aktuelle Tendenz stimmt aber und 1,78 Prozent Steigerung gegenüber dem Vortag untermalen dies. Das entspricht einem Plus von 0,062 Euro, wodurch die Aktie einen neuen Kurswert von 3,528 Euro erreicht. TUI nimmt den Schwung also weiter mit, darauf lässt sich aufbauen!

Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.