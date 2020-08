Aurora Solar Technolgies (TSXV ACU / WKN A14T2F) hat trotz der Auswirkungen der COVID19-Pandemie in den letzten Wochen und Monaten immer wieder neue Aufträge für seine in der Solarzellenfertigung eingesetzten Messsysteme erhalten. Das Unternehmen arbeitet aber parallel dazu daran, eine Software für die Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung auf den Markt zu bringen – und erreicht dabei nun wichtige Meilensteine. Eine generelle Marktfreigabe rückt näher!

Seit den im Januar berichteten Meilensteinen hat Aurora Solar dennoch große Fortschritte gemacht und folgende, weitere Schritte zur Fertigstellung und Freigabe des Produkts abgeschlossen:

- Praktische Überprüfung der geschützten Data Mining-Algorithmen von Insight anhand der tatsächlichen Produktionsliniendaten von einem unserer Teststandorte.

- Entwicklung einer verbesserten Benutzeroberfläche, die sich auf die wichtigsten Anwendungsfälle der Produktionsanlagenoptimierung und Fehlererkennung konzentriert.

- Zur Förderung der Marktvisibilität wurde gemeinsam mit einem führenden Kunden und Branchentechnologiepartnern ein Artikel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, in dem dargelegt wird, wie die Verwendung der Insight-Algorithmen zur kontinuierlichen Verbesserung und Ertragsoptimierung bei der Herstellung von Solarzellen in hohen Stückzahlen beitragen kann. („Statistical Insights from Inline Solar Cell Metrology Data in a PERC Production Environment", Photovoltaics International Vol. 44, May 2020“).

Langfristig plant Aurora Insight zu einem neuen Industriestandard für die Qualitätskontrolle und Qualitätsmessung auf dem Markt der Solarzellenherstellung zu machen. Insight wird als serverbasiertes Produkt extern in den Produktionsstätten der Kunden bereitgestellt und von Aurora als Jahresabonnement an die Kunden vermarktet.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aurora Solar Technologies halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Aurora Solar Technologies steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu Aurora Solar Technologies entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Aurora Solar Technologies profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.