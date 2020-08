ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch belastet von den Kurseinbussen der Marktschwergewichte deutlich schwächer geschlossen. Händler beschrieben den Markt als zweigeteilt: Während unerwartet gute Zahlen ausländischer Firmen und erfreuliche Konjunkturzahlen den Aktien zyklischer Firmen Auftrieb gegeben hätten, seien defensive Werte unter Druck geraten. Das Geschäft verlief laut Händlern allerdings in eher ruhigen Bahnen.

Die Konjunkturzahlen schürten weiter mehrheitlich Zuversicht, hieß es. So verbesserten sich in der Eurozone und in den USA die Einkaufsmanagerindizes der Dienstleistungsbranche. Und auch der Bericht der privaten Arbeitsagentur ADP, der für den Juli zwar enttäuschte, sei nicht ganz so schlecht. So wurde die Zahl neu geschaffener Stellen für Juni deutlich nach oben korrigiert. Damit war die Zahl sowohl im Juni als auch im Mai stark gestiegen, nachdem es im April einen historischen Einbruch gegeben hatte. Dass dennoch eine gewisse Verunsicherung am Markt besteht, zeigt sich am Goldpreis. Eine Unze des gelben Metalls hielt sich deutlich über der Marke von 2000 US-Dollar, die am Vortag erstmals überschritten worden war.