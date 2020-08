Internationale Energieunternehmen hatten in den vergangenen Jahren Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden vor Zypern entdeckt und Bohrungen im Auftrag der Regierung in Nikosia begonnen. Dies führte zu schweren Spannungen zwischen Ankara und Nikosia, da die Türkei das EU-Land Zypern nicht anerkennt und Nikosia die Suche nach Erdgas vor einer Lösung der Zypern-Frage und ohne die Zustimmung der ansässigen Regierung ablehnt.

Die EU übte am Donnerstag erneut scharfe Kritik an dem Vorgehen der Türkei. Während die neuen seismischen Erkundungen als eine „negative Entwicklung“ beurteilt werden und Deeskalation in der Region gefordert wird, scheinen die Hoheitsrechte von EU-Staaten kein Gewicht zu haben, wenn es um Bodenschätze geht. Warum auch auf Zahnlose Tiger hören?

Nachdem der Rohstoff den hinterlegten Zielbereich abarbeitet, baut dieser ein Hoch in Welle i in Braun aus und befindet sich seitdem in einer Gegenbewegung, die wir den Bereich von $1.764 - $1.672 anlaufen sehen. Unter $1.762 sollte der Rohstoff nicht mehr fallen, um die hinterlegte Aufwärtsbewegung nicht wieder zu gefährden. Unter $1.596 wäre diese neutralisiert und würde gleichzeitig das hinterlegte Alternativszenario in Richtung $1.30 freischalten.

Primärerwartung bleibt jedoch, dass NatGas sich im Bereich von $1.764 - $1.672 stabilisieren wird und anschließend Notierungen im Bereich von $2.00 und höher anläuft. Folglich würden wir bei einem Ausbruch dann auch im weiteren Wochenverlauf den Hedge auflösen und den Markt mit 100% auf der Longseite begleiten. Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein?

