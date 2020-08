Gold, Silber, Kupfer. Wer früh auf einen der nächsten Trends im Edelmetallsektor setzen will der sollte sich Kupfer genauer ansehen. Deep South hat in Namibia ein riesiges Vorkommen entdeckt, das jetzt enhtwickelt wird. www.deepsouthresources.com WKN: A2DGWF | Symbol: DSD

Bitte stellen Sie uns Ihr Unternehmen vor

Deep-South Resources Inc. bietet eine seltene Gelegenheit, da man nicht oft ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Projekt dieser Größenordnung sieht. Deep-South notiert unter dem Ticker DSM an der TSX Venture Exchange in Kanada und unter dem Ticker DSD an der Frankfurter Wertpapierbörse. Deep-South ist ein Explorationsunternehmen, dessen Aktienkapital größtenteils von namibischen Aktionären und Mitgliedern des Managements (24 %) und von Teck Resources Ltd. (23 %) gehalten wird. Deep-South verfügt derzeit über alle Rechte und Anteile (100 %) am Kupferprojekt Haib in Namibia, das eine der größten Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Afrikas beinhaltet. Die Wachstumsstrategie von Deep-South besteht darin, sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Projekte in bedeutenden mineralisierten Gebieten, in der Nähe von Infrastruktur und in stabilen Ländern zu konzentrieren. Pierre Léveillé, President & CEO

Was ist das Vorzeigeprojekt von Deep-South?

Das ist die Kupferlagerstätte Haib. Hierbei handelt es sich um ein porphyrisches Kupfervorkommen mit großen Tonnagen im südlichen Teil Namibias. Haib ist eine Tier-1-Lagerstätte mit einer NI 43-101-konformen Ressource mit schätzungsweise 850 Tonnen mit 0,31 % Cu (angezeigte und abgeleitete Kategorie), was insgesamt mehr als 5 Milliarden Pfund Kupfer entspricht. Im Laufe der Jahre wurden bei Haib Bohrungen über insgesamt 6.600 Meter sowie viele andere geologische Arbeiten durchgeführt, darunter Probenahmen, Kartierungen, geophysikalische Messungen, metallurgische Untersuchungen, eine Machbarkeitsstudie und zwei Ressourcenschätzungen. Uns liegen alle Daten und Berichte vor und die Bohrkerne sind am Standort in gutem Zustand erhalten.

Die Lagerstätte ist an der Oberfläche und in der Tiefe offen und bietet das Potenzial für eine deutliche Steigerung der Tonnage. Darüber hinaus lagert im Zentrum der Lagerstätte eine hochgradige Zone im Umfang von 140 Millionen Tonnen, in der auf sehr breiten Bohrabschnitten von bis zu 150 Metern Gehalte von 0,50 bis 1,28 % Cu durchteuft wurden. Die Lagerstätte bietet auch ein beträchtliches Potenzial für eine deutliche Verbesserung des Gehalts. Neben der Hauptlagerstätte gibt es auch 5 Satellitenlagerstätten, die für eine weitere Ressourcenerschließung ermittelt wurden. Das Projekt ist hervorragend gelegen und verfügt über einen Zugang zu einem Hauptverkehrsstraße, Wasserversorgung und Strominfrastruktur sind auch nicht allzu weit entfernt. Namibia gilt als eines der dem Bergbau am wohlgesinntesten Länder Afrikas. Wir haben zudem das beste Managementteam, um ein Projekt dieser Größenordnung zu erschließen. Das Management verfügt zusammen genommen über 140 Jahre Erfahrung - von der Entdeckung bis hin zum Bau und dem Betrieb von Tier-1-Minen in Afrika.