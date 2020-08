Wir haben es mit einer negativen Abkopplung des DAX von den Indizes an der Wall Street zu tun. Diese Schlechterentwicklung rückt charttechnische Marken stärker in den Fokus der Händler. Nach den schwachen BIP-Daten von letzter Woche haben Händler den DAX eine Stufe als die Wall Street aufgehängt. An guten Tagen werden jetzt Tech-Aktien an der Wall Street bevorzugt. An schlechten Tagen steigen Trader auf der Short-Seite im DAX ein.

