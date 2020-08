FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag dank positiv aufgenommener Geschäftsberichte einmal mehr robust. An einem Tag mit Zahlen vieler Unternehmen, die in vielen Fällen positiv überraschten, brachte es der Dax nach zunächst noch verhaltenem Start schnell auf ein Plus von etwa einem Prozent, dann aber flachte der Rückenwind wieder merklich ab. Zuletzt stand der Dax dann noch 0,24 Prozent höher bei 12 690,72 Punkten.

Zwischen der weiter grassierenden Corona-Pandemie und der politischen Hängepartie in den USA beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets fehlt es dem Leitindex schon länger an den nötigen Impulsen, um nachhaltig nach oben auszubrechen. Zu der von Experten bemühten Marke von 12 750 Punkten konnte der Dax am Donnerstag einmal mehr nur kurz Kontakt aufnehmen - gestützt auf robuste Quartalsberichte der Schwergewichte Siemens und Adidas .