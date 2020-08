Der gestrige Handelstag war der fünfte Tag in Folge, an dem die Bayer Aktie eine wichtige und breite charttechnische Hürde rund um die 56-Euro-Marke testet - und kein Verkaufssignal produziert. Allerdings bleibt der Bereich wohl auch heute im Blickpunkt: Nachdem Bayers Aktienkurs den gestrigen XETRA-Handel mit 56,14 Euro (-1,6 Prozent) beendet hat, liegen die aktuellen Indikationen für den DAX-Wert am Donnerstagmorgen bei ...