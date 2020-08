An der Börse reagieren die Anleger positiv auf die heute von der Lufthansa vorgelegten Quartalszahlen. Zwar kann die Aktie ihr bisheriges Tageshoch bei 8,85 Euro nicht halten und notiert aktuell bei 8,39 Euro, damit aber weiter 2,34 Prozent höher als am Vortag. Schon in den beiden Tagen zuvor gab es deutlichere Kursgewinne bei der Lufthansa Aktie, die sich aus einer charttechnischen Unterstützungszone bei 7,02/7,22 Euro und damit an ...