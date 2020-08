CompuGroup Medical erhöht die Prognose für das laufende Jahr. Das Koblenzer Unternehmen nun einen Umsatz zwischen 820 Millionen Euro und 860 Millionen Euro. Auf bereinigter Basis soll eine EBITDA von 205 Millionen Euro bis 220 Millionen Euro erzielt werden. In die Prognose sei zum 1. Juli der Zukauf von Teilen des bisherigen Cerner-Portfolios in Deutschland und Spanien einbezogen, so CompuGroup Medical am Donnerstag.In der ersten ...