Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund drei Prozent zum Monatshoch. Dieser Hochpunkt verläuft bei 26,92 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Demnach befindet sich NORMA in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 25,07 EUR verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

