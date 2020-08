Gilt Leipzig (immer noch) als das neue Berlin? Zwei gehypte Städte im wirtschaftlichen und sozialen Vergleich

Warum wird Leipzig überhaupt mit Berlin verglichen?

Berlin war mal hip, cool, anders und übersät von Kreativen. Innovative, junge Start-Ups gründeten sich in einst schäbigen, inzwischen szenigen, Bezirken. Doch mit der steigenden Beliebtheit der Hauptstadt, gegenüber anderer deutscher Metropolen, wurden zunehmend auch wohlhabendere Geschäftsleute angelockt, die in der Stadt Fuß fassten. Berlin zieht immer mehr Menschen an, die das Andere suchen, aber nicht mehr selbst anders sind. Mit der breiten Masse kam der kreative Mainstream und von dem wähnt sich die Stadt Leipzig noch weit entfernt. Die Messestadt als historisches Zentrum des Buchhandels und Buchdrucks blickt auf eine umfassende Kulturgeschichte zurück, die bis ins Jetzt ihre Spuren hinterlassen hat. Hier gäbe es noch neue und experimentelle Ideen, Platz für individuelle Kreativräume, junge Menschen statt Immobilienhaie und ein grünes Stadtbild, statt Bebauung wohin man blickt, sind sich die Leipziger*innen sicher.

Beide Städte blicken auf eine bewegte Historie zurück und wurden einst unterschätzt. Beide Städte dürfen stolz behaupten, dass sie dem Begriff „Kult“ gerecht werden. Doch was unterscheidet Leipzig und Berlin nun genau voneinander und wie ist die aktuelle Entwicklung dort? Ist Leipzig das neue Berlin und wächst tatsächlich doppelt so schnell?

Berlin und Leipzig im Faktencheck

Das ungleiche Doppel in Zahlen beschrieben.

Berlin

Einwohnerzahl: > 3.700.000

Bevölkerungsdichte: > 4.100 Einwohner pro Quadratkilometer

Fläche: ca. 892 qkm

Mietpreis/qm: 13,83 € (Quellen)

Arbeitslosenquote (2019): 7,7 %

Studierende: 52 pro 1000 Einwohner (Quelle)

Leipzig

Einwohnerzahl: > 600.000

Bevölkerungsdichte: > 1.950 Einwohner pro Quadratkilometer (Quellen)

Fläche: ca. 298 qkm

Mietpreis/qm: 7,73 € (Quellen)

Arbeitslosenquote (2019): 6,3 %

Studierende: 65 pro 1000 Einwohner (Quellen)

Lebensqualität und Freizeitgestaltung

An Lebensqualität muss man definitiv nicht einbüßen, sollte man sich dazu entschließen, ein Leben in Berlin gegen das in Leipzig einzutauschen. Wo das Auge hinblickt findet man Sport, Natur, Kunst und Kultur. Leipzig gilt als Kultstadt. Noch dazu groß genug, um etwas zu erleben, aber überschaubar genug, um nicht zu anonym zu sein. Hier gibt es noch die Industrie-Hinterhöfe mit Künstler*innen-Ateliers, die alternativen Bars und Cafés und natürlich die Buchmesse oder das berühmte Wave-Gotik-Treffen. Doch als Top-Argument für ihre Stadt nennen die Leipziger*innen die vielen Parks, durch die man mit dem Rad durchfährt - fernab vom Straßenlärm. Tatsächlich nehmen sich Berlin und Leipzig aber kaum etwas in Bezug auf die in der Stadt verteilten Grünflächen. Berlin bietet, auf die Gesamtfläche gesehen, sogar etwas mehr Grün als Leipzig - kaum zu glauben, oder? Bei den Grünflächen pro Kopf hat Leipzig jedoch die Nase vorn und zählt zu den Top 10 der Großstädte in Deutschland. Als eine der beliebtesten deutschen Studienstädte hat sich Leipzig auch sein eigenes, ganz besonders alternatives Nachtleben aufgebaut. Das Leben in der Stadt ist generell sehr studentisch geprägt und immer noch überschaubar, während Berlin von seiner Vielschichtigkeit, Größe und Multikulturalität gezeichnet ist - vervollständigt durch eine Prise Modernität, Tourismus und Mainstream.