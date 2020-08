WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX verlor 1,27 Prozent auf 2193,84 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 1,17 Prozent auf 1122,91 Zähler nach.

Überraschende Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA brachten am heutigen Handelstag nicht genügend Rückenwind auf, um die heimischen Indizes in die Gewinnzone zu hieven. Ins Gewicht fielen vielmehr Unternehmensnachrichten, die sich in einigen Fällen deutlich auf die Aktienkurse auswirkten.