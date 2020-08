Die neuesten GfK-Zahlen bestätigen: Mit neun Milliarden Euro haben Lebensmittelmärkte im ersten Halbjahr knapp 14 Prozent mehr umgesetzt. Die umfangreiche Modernisierung der Handelskonzepte hatte bereits zwischen 2005 und 2019 zu überdurchschnittlichem Wachstum deutlich oberhalb der Einkommenszuwächse geführt. Essen und Trinken haben sich zu einem weitgehend konjunkturunabhängigen Wachstumsfeld entwickelt.

Die alternde Genussgesellschaft

Einer der Gründe für das signifikante Wachstum liegt in der unumkehrbaren demografischen Entwicklung in Deutschland. In einer alternden Gesellschaft führen Gesundheits- und Ernährungstrends zu einem höheren Qualitäts- und Frischebewusstsein. Allein 2019 gewannen nach GfK-Angaben Heu- und Weidemilch 21 Prozent, Biosortimente fast 17 Prozent an Umsatz hinzu. An diesen Beispielen lassen sich die Wachstumstreiber der Zukunft erkennen. Seitdem der Lebensmitteleinzelhandel die wachsenden Ansprüche der Kunden ernst nimmt, wächst er kräftig, sowohl im Umsatz als auch bei den Margen, denn bessere Produkte sind meist auch teurer.

Pandemie macht Kunden sensibler

Corona hat auch die Aufmerksamkeit auf die Zustände in deutschen Schlachthöfen gelenkt. Der Deutsche Ethikrat und die Bundeskanzlerin haben jüngst den verantwortlichen Umgang mit Nutztieren angemahnt. Die Zeit scheint dafür reif, denn die GfK stellt fest, dass Kunden die Qualität von Lebensmitteln wichtiger ist als der Preis. Die Konsumforscher haben auch gemessen, dass mit der Pandemie die Nachfrage nach regionalen Produkten mit 80 % so hoch ist wie nie zuvor. Beim Einkauf von Lebensmitteln zeigt der Mensch, wie er denkt und fühlt.

Die gesellschaftliche Bedeutung der Nahversorgungsimmobilie

In der Nahversorgungsimmobilie wird die Deckung des täglichen Bedarfs an Lebensmitteln und Drogeriewaren, Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen sichergestellt. Politik und Verwaltung zählen Einrichtungen der wohnortnahen Grundversorgung zu den besonders schützenswerten Bereichen der Daseinsvorsorge, und das Bundeskabinett hat die Nahversorgung in der Corona-Pandemie als systemrelevant bestätigt. Mit rund 28.000 Standorten, die rund die Hälfte der Einzelhandelsausgaben in Deutschland binden, wird eine umfangreiche privatwirtschaftliche Infrastruktur unterhalten.

Habona Fondsprodukte: Der Nachhaltigkeit verpflichtet

Seit Unternehmensgründung im Jahre 2009 investiert Habona Invest für die Anleger gezielt in Immobilientypen, die der wohnortnahen Grundversorgung dienen. Durch die hohe gesellschaftliche Relevanz solcher Nahversorgungsimmobilien unterstützt Habona die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung, und zwar insbesondere auf folgenden Feldern:

1. Beitrag für nachhaltige Mobilitäts- und Verkehrskonzepte

2. Investition in sozial verantwortliche Stadtplanung

3. Wichtige sozioökonomische Bedeutung als Arbeitsplatz

4. Gewährleistung einer flächendeckenden Nahversorgungsinfrastruktur

5. Markttransparenz und Investitionssicherheit

6. Umfangreiche Selbstverpflichtungen der Mieter

