die Tinte unter der letzte News von Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) ist noch nicht ganz trocken da laufen direkt die nächsten News über die Ticker:

Vergrößerung des Landpakets um weitere 3.213 Hektar

auf dem Grundstück der Engineer Gold Mine

Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) sichert sich ein weiteres enorm lukratives Landpaket mit hochgradigen Goldvorkommen, historischen Bohrungen sowie einer alten Ressource!

Historische Produktion und enorm hohe Gold- und Silbervorkommen machen das Projekt so wertvoll! Die Firma will so bald wie möglich mit der ersten kleinen Goldproduktion beginnen, was bei den aktuellen Goldpreisen richtig viel Geld bringt!

Damit lassen sich dann locker alle weiteren Explorations-Ausgaben finanzieren! Das ist gigantisch für alle Aktionäre, denn es müssen keine weiteren Verwässerungen über neue Aktien mehr stattfinden! Holen Sie sich also noch ein paar Stücke ins Depot, solange die Firma so günstig bewertet ist und noch niemand die wahre Geschichte kennt!

Wenn erst Gold produziert wird, dann ist es zu spät, denn alle werden sich auf den billigen Kurs stürzen und es kommt zu einem heftigen Sprung nach oben!

Erste Goldproduktion steht unmittelbar bevor – Aktie noch spottbillig! Das wird sich bald ändern! Kurs-Explosion voraus!

Andrew H. Rees, Präsident von Engineer Gold Mines, äussert sich wie folgt zur neuen Transaktion:

„Das Management und unser Explorationsteam freuen sich, das hochwertige Goldprojekt für Engineer Gold Mines entlang eines 25 km langen Trends im Nordwesten von British Columbia erweitert zu haben.“

Herr Rees fuhr fort und erklärte:

„Der südliche Teil des Engineer Gold Projektes enthält das Wann-River-Prospekt, zu dem auch der Discovery Trench gehört, in dem historische Proben Gehalte von bis zu 263 g / t Gold„ Au “aufwiesen. Das Herzstück des Projekts, 4 km nördlich von Wann River, ist die hochgradige Engineer Gold Mine, die 18.000 Unzen Au mit einem produzierte.

Abschließend erklärte Herr Rees:

„Nachdem das Unternehmen nun alles Land erworben hat, das es für das Engineer Gold Project als wichtig erachtet, und da der Goldpreis neue Rekordhöhen erreicht hat, werden wir uns sofort darauf konzentrieren, die erforderlichen Genehmigungen für die Fertigstellung von hochgradigen Massenproben unter Verwendung unserer vorhandenen Mühle zu erhalten! Das Ziel ist es, den neuen Cashflow aus Goldverkäufen dann zur Finanzierung der Exploration unserer großen Vorkommen zu nutzen, um dabei möglichst eine Weltklasse-Entdeckung zu machen “

Lage Golden Mountain Quelle: Engineer Gold Mines

Die neu erworbenen Claims konzentrieren sich hauptsächlich auf Golden Mountain, um die Fortsetzung bedeutender Strukturen des kürzlich untersuchten Happy Sullivan-Prospekts und neu identifizierter Strukturen abzudecken, die das Unternehmen während seines aktuellen Explorationsprogramms erkannt hat, sowie Strukturen und Mineralisierungen, die aus historischen Explorationen und Anomalien identifiziert wurden.

Klicken Sie HIER um zur News zu gelangen

Das historische Engineer Gold Projekt: Weltklasse-Potential!

Das Projekt liegt 32 km westlich von Atlin, BC, 140 km südlich von Whitehorse, Yukon und am Ostufer des Südarms des Tagish-Sees.

Leicht zugänglich das ganze Jahr über mit dem Boot / Lastkahn / Wasserflugzeug (Sommer) oder Eisstraße / Skiflugzeug (Winter)

Die Mine besteht aus 8 Minenschächten und 5.500 m sind unterirdisch ausgebaut. 1.850 Meter mit Drifts, Raises und Crosscuts.

Mehr als 18.000 Unzen Gold und 9.000 Unzen Silber wurden hier von 1920 bis zur Einstellung des Betriebes 1930 abgebaut.

Abgeleiteten Mineralressourcen von 41.000 t mit einem Gehalt von 19,0 g / t Gold (5 g / t Gold Cut-Off) für 25.000 Unzen enthaltenes Gold oder 14.000 t mit einem Gehalt von 52,5 g / t Gold (25 g / t Gold Cut-Off) für 23.600 Unzen enthielt Gold, das ursprünglich von Snowden Mining Industry Consultants Ltd. im Jahr 2011 errechnet und im technischen Bericht NI 43-101 von 2018 dementsprechend angepasst wurde.

Die Goldmine Engineer teilt viele Merkmale mit Newmonts Cripple Creek Mine (27 Mio. Unzen Gold), der Midas Mine in Nevada (2.2 Mio. Unzen Gold oder der Emperor Mine auf Fidschi, die als eine der größten Goldminen der Welt gilt, mit geschätzten Reserven von über 7 Mio. Unzen Gold!

Die dokumentierte Erzproduktion von 1910 bis 1952 für die Engineer Gold Mine weist extrem hohe Gehalte auf und Aufzeichnungen zeigen eine Produktion von 14.263 Tonnen bei 39,4 g / t Au und 19,5 g / t Ag (18.000 Unzen Au und 8.950 Unzen Ag).

Sie gilt seit über einem Jahrhundert eine faszinierende Goldquelle.

Vorbesitzer der Mine investierten 7 Mio. USD in die Infrastruktur

In den letzten 13 Jahren haben frühere Betreiber mehr als 7 Mio. USD in die Engineer Gold Mine investiert, wobei der Schwerpunkt auf die Instandsetzung der Infrastruktur ausgelegt war.

Ankunft mit dem Wasserflugzeug Quelle: Engineer Gold Mines

Highlights der bestehenden Infrastruktur

20-Mann-Wohncontainerlager auf dem Grundstück

Voll funktionsfähige, genehmigte 30 tpd Schwerkrafttrennmühle vor Ort

Permanentes Industriedock zum Be- und Entladen von Wasserflugzeugen und Lastkähnen

Strom, Luft und Wasser stehen in den meisten Bereichen zur Verfügung.

Kompressoren, Generatoren, Elektroloki und vier 1-Tonnen-Erzautos sowie eine Muckmaschine auf 5 Ebenen (alle im Besitz des Unternehmens).

Kleiner Bulldozer und Kieswagen sind ebenfalls vorhanden

Top- Management schafft Mehrwert für die Aktionäre

Präsident Andrew H. Rees in der Branche gut bekannt, geachtet und entsprechend gut vernetzt.

Er verfügt über sehr viel Erfahrung und hat bereits bewiesen, dass er Werte für Aktionäre schaffen kann, unter anderem als Direktor von Barkerville Gold Mines. Barkerville wurde 2019 für 338 Mio. kanadische Dollar von Osisko Gold Royalties übernommen!

Auch Geologe Glen Macdonald weiß wie Werte für Aktionäre geschaffen werden können! Er war Mitbegründer und Direktor von Potash One Inc., Potash One Inc. wurde für 330 Millionen € von K&S übernommen

Allein Aufgrund dieser Tatsachen werden zukünftig bei Engineer immer wieder Übernahmegerüchte aufpoppen.

Noch ist das zu früh denn…

…auch wenn die Marktkapialisierung seit unserer Erstvorstellung um rund 50% gestiegen ist, wird Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) aktuell immer noch mit nur 7,87 Mio.EUR bewertet.

Brutaler Gold-Hebel! Im Einkauf liegt ihr Gewinn…

Erfahrene Zocker haben hier die schnellen 50% Kursgewinn seit Erstvorstellung mitgenommen, für alle anderen steht der Zug noch im Bahnhof!

Trotz des enormen Potentials des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von rund 7.87 Mio. € noch spottbillig!

Die erweiterbare Mühle mit 30 Tonnen pro Tag wird voraussichtlich in den kommenden Jahren eine Exploration von 35 bis 50 Mio. USD selbst finanzieren, verwässernde Finanzierungsrunden sollten hier wegfallen oder zumindest erheblich verringert werden.

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

