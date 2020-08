Die am 30. Juli vorgelegten Q2 Zahlen zeigen die Robustheit des Linde Geschäftsmodells. Zwar gab der Umsatz im Q2 um 11 % nach, der Gewinn pro Aktie konnte aber im Jahresvergleich sogar leicht gesteigert werden (von 1,89 auf 1,90 US-Dollar). Dem Management gelang das Kunststück, in manchen Märkten höhere Preise durchzusetzen. In den Märkten Metall und Industrie-Produktion musste der Gasspezialist Federn lassen, wohingegen in der Elektronik- und Medizingase-Sparte Steigerungen verbucht werden konnten. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr sieht auch eine leichte Steigerung zwischen vier und sechs Prozent vor. Über all den Zahlen schwebt aber das Damoklesschwert 2. Coronawelle.

Zum Chart

Die Kursverluste des Corona-Sell Offs sind kompensiert und das Papier notiert im Bereich des All Time Highs. Mit dem Hoch, welches sich vor dem Sell Off herauskristallisiert hat, bildet der Kurs ein Doppel-Top. Mit der Überwindung dieser Widerstandszone rund um den Level von 212 Euro wird das Papier noch etwas zu kämpfen haben, à la longue sollte den Aktionären aber eine Kurssteigerung winken. Die rasante Kurssteigerung seit Mitte März 2020 wird wohl nicht aufrecht zu erhalten sein, vielmehr ist es wahrscheinlich, dass die Kurssteigerung zu den alten Wachstumsraten zurückkehrt. Auch diese kann sich sehen lassen, nachdem der Trendkanal in 12 Monaten eine Steigung von 30 % aufweist. Dies erscheint plausibel, nachdem die Industrieaufträge unerwartet stark gestiegen sind.