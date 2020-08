Die weltweite Aktienrally setzt sich weiter fort, auch wenn der DAX zuletzt nicht mehr an diese anschließen kann.

Apple hat fast eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen US-Dollar und ist damit doppelt so schwer wie alle 30 Aktien im DAX und hat einen Anteil von 7% am S&P 500 Index. Entgegen dem DAX konnte die Apple-Aktie gestern auch auf ein neues Allzeithoch steigen und die zusätzlich hinzugewonnene Marktkapitalisierung betrug alleine am gestrigen Handelstag 55 Milliarden Euro, was ungefähr der Marktkapitalisierung von Bayer entspricht.

Erfahren Sie mehr über die aktuellen Entwicklungen an den Märkten und warum Silber fast bei 30 Dollar notiert auf

