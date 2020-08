Janus Henderson: Kommentar zur Zinsentscheidung der Bank of England

„Mit dem Allzeittief für 10-jährige Gilts sind potenziell negative Zinssätze nach einem Jahrzehnt sinkender Renditen nichts als eine weitere Bedrohung für ausschüttungsorientierte Anleger. Da die Märkte erwarten, dass die Bank of England noch viele Jahre auf der Bremse stehen wird, müssen sich die Anleger auf der Renditekurve weit nach unten bewegen, um auch nur magere Renditen zu erzielen – alle vor 2028 fällig werdenden britische Staatsanleihen weisen eine negative Rendite auf. Der Schritt zu Negativzinsen bietet für Inhaber kürzer laufender Gilts die besten Hoffnungen auf eine Kapitalrendite. Sie wäre wahrscheinlich auch der wahrscheinlichste Treiber für Kapitalerträge für alle übrigen Gilts-Anleger, da die Renditekurve sehr flach ist. Auch die um die erwartete Inflation bereinigten Renditen sind nahe an historischen Tiefstständen, was bedeutet, dass Anleihegläubiger nicht hoffen können, mit der Inflation Schritt zu halten, falls diese wieder aufleben sollte. Die Auswirkungen dieser Entwicklung zeigen sich weltweit im steigenden Goldpreis.“

Oliver Blackbourn, Multi-Asset Portfolio Manager, Janus Henderson Investors