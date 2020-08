Volkswagen sackt wieder ab

Am Vortag hieß es: "Die zuvor geplante Long-Position im unteren Bereich des steigenden Trendkanals wird zurückgestellt. Es bietet sich nun erstmal eine Short-Position an, sobald der Titel wieder unter den 10er-EMA fällt. Geht der Plan auf, dürfte Volkswagen in einer neuen Abwärtsbewegung das Verlaufstief bei 125,00 Euro unterschreiten und aus dem Trendkanal nach unten ausbrechen."

Der Stopp der Short-Position befindet sich aktuell bei 145,00 Euro über dem 200er-EMA und sollte nun schnell auf Einstand und dann in den Gewinn nachgezogen werden.