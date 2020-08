Zwar erwischt die Nel ASA Aktie einen positiven Start in den heutigen Handelstag an der Frankfurter Börse. Doch große Kurssprünge sind im frühen Handel nicht zu sehen. Aktuell liegt das Papier bei 1,735 Euro mit 1,43 Prozent im Plus, die bisherige Handelsspanne liegt bei 1,730/1,745 Euro. Seit Tagen bereits verharrt die Wasserstoff-Aktie in einer für die ungewöhnlich engen Tradingspanne, was allerdings nicht lange so bleiben ...