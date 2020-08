Ölpreise geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Bis zum Mittag haben sie die leichten Verluste aus dem frühen Handel etwas ausgeweitet. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,71 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 41,55 Dollar.

Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank erklärte den Preisrückgang mit den jüngsten Spannungen zwischen den USA und China. Diese hätte die Stimmung an den Finanzmärkten belastet und auch die Ölpreise mit nach unten gezogen.