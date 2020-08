FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und sind leicht gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 177,50 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,53 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone bewegten sich die Kurse nur wenig.

Vergleichsweise robuste Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Anleihen nicht. So sind die deutschen Exporte im Juni stärker als erwartet gestiegen. Zudem legte die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Juni stärker als erwartet zu.