In weniger als vier Monaten hat der Silberpreis um rund 90 Prozent zugelegt. Allein in der vergangenen Woche gab es einen Anstieg um grob ein Fünftel. Auf Monatsbasis haben die Anleger den stärksten Anstieg seit 40 Jahren mitverfolgen können. Heute morgen markierte die Notiz in Asien bei knapp unter 30 US-Dollar den höchsten Preis seit Februar 2013, inzwischen wird Silber mehr als einen Dollar niedriger gehandelt. Wichtige technische Indikatoren mahnen derzeit zur Vorsicht. Der RSI von Silber mahnt mit knapp 80 zur Vorsicht, beim Goldpreis liegt diese Kennzahl mit knapp 90 schon deutlich im überkauften Bereich.

Kommt der nächste Anlauf?

Die Frage ist, ob sich nun eine größere Korrektur ankündigt oder aber eine Verschnaupause, was nach dem starken Anstieg nicht verwundern dürfte. Davon dürfte auch abhängen, ob GR Silver Mining (0,82 CAD | 0,52 Euro; CA36258E1025) einen neuen Anlauf auf das Allzeithoch nimmt. Vor wenigen Tagen war das Papier zweimal an der 0,93 CAD-Marke gekratzt, dem höchsten Stand seit dem IPO im Jahr 2017. Aktuell notiert sie rund 10 Prozent niedriger. Für einen neuen Anlauf bräuchte sie trotz der laufend guten Bohrergebnisse und der immer noch vergleichsweise niedrigeren Bewertung – die MarketCap liegt bei lediglich 125 Mio. CAD – wohl noch Unterstützung vom Silberpreis.

Neue Ressourcenschätzung im Herbst

Der GR Silver-Aktie sollte dieses hin und her zwischen einem steigenden Silber- und Goldpreis und guten operativen Meldungen mittelfristig guttun. Die operative Entwicklung dürfte in den kommenden Monaten von den Bohrergebnissen auf dem Plomosas-Projekt und der für den Herbst avisierten Ressourcenschätzung für das direkt südlich gelegene Projekt San Marcial abhängen. Hierfür verfügt man bereits über eine NI 34-101 konforme Schätzung mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 36 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie „indicated“. Mit den jüngst bei Investoren eingesammelten 9 MIo.Dollar, kann GR Silver Mining aus einer starken Finanzposition heraus die Exploration beider Projekte vorantreiben. CEO Marcio Fonseca hatte bereits weitere Bohrgeräte auf die Projekte bringen lassen.