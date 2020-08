PREOS Real Estate kündigt Dividendenzahlungen an - publity will Anteil mittelfristig reduzieren

PREOS Real Estate will für das laufende Geschäftsjahr 2020 erstmalig eine Dividende zahlen und damit den Start für kontinuierliche Ausschüttungen an die Aktionäre setzen. Im Rahmen der neu verabschiedeten langfristigen Dividendenpolitik werde „eine Dividende in Höhe von 5 Prozent des gewichteten durchschnittlichen PREOS Aktienkurses in den drei Monaten vor der Hauptversammlung angestrebt”, teilt die m:access-notierte ...