Im Vorstand bei Hannover Rück wechselt in den nächsten Wochen die Besetzung auf dem CFO-Posten. Der bisherige Amtsinhaber Roland Vogel wird Ende September in den Ruhestand gehen und damit seine Mandate im Vorstand der Hannover Rück und der E+S Rück zurückgeben. Vogel solle zukünftig „im Interesse der Hannover Rück in einzelnen Gesellschaften als Mitglied des Aufsichtsrats oder Beirats tätig sein”, kündigt das Unternehmen ...