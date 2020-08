PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Freitag dank guter Arbeitsmarktdaten aus den USA etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Der Leitindex der Eurozone rückte am Freitag nach einem über weite Strecken verhaltenen Handel um 0,38 Prozent auf 3252,65 Punkte vor. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 2,47 Prozent.

In Paris und in London hingegen drückte am Freitag der jüngst wieder aufgeflammten Streit zwischen den USA und China auf die Stimmung. Die US-Regierung will "nicht vertrauenswürdige" Apps aus China wie etwa die Video-Anwendung TikTok von den Smartphones der Amerikaner verbannen. Insofern bewegte sich der Cac 40 mit plus 0,09 Prozent auf 4889,52 Zähler kaum vom Fleck. Der FTSE 100 trat mit einem Gewinn von ebenfalls 0,09 Prozent auf 6032,18 Punkte nahezu auf der Stelle.

In den USA verbesserte sich die Lage am Arbeitsmarkt nach dem Einbruch in der Corona-Krise weiter. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Juli stärker als erwartet, während die Arbeitslosenquote deutlicher als erwartet sank. Bis der Corona-Einbruch im April wettgemacht werden kann, ist es aber noch ein weiter Weg./la/he