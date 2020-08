Die US-Arbeitsmarktdaten als Hauptereignis des heutigen Handelstages waren besser als erwartet - aber die Aktienmärkte verfallen dennoch nicht in Euphorie. Und dafür gibt es Gründe, denn die Daten waren weniger gut, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Gleichwohl bleibt der Leitindex S&P 500 in Sichtweite des Allzeithochs aus dem Februar, aber wichtig für die Aktienmärkte ist und bleibt, ob zeitnah der nächste Stimulus in den USA gegeben wird - Trump versucht nun einen Alleingang. Der Dax dagegen bleibt in seiner Seitwärtsrange gefangen. Bei Gold und Silber heute starke Volatilität, während der Dollar heute erstmals seit längerer Zeit ein Comeback versucht..

