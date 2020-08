× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Schluss Deutliche Gewinne in Budapest - Verluste in Moskau

An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa ragte am Freitag der ungarische Aktienmarkt mit deutlichen Gewinnen heraus. In Moskau hingegen wurden Verluste verzeichnet. An der Budapester Börse stieg der ungarische Leitindex Bux um 1,48 …





