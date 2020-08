Das Foto von Bundespräsident Steinmeier und Südtirols Landeshauptmann Kompatscher mit Musikerinnen und ohne Maske wie Sicherheitsabstand vom 22. Juli, macht seit dem 28. Juli die Runde in den sozialen Medien. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Am 2. und am 4. August thematisierte TE die bildgewordene Doppelmoral des Bundespräsidenten: Am

Der Beitrag Frank-Walter Steinmeier, der Maskenlose erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.