Die The Social Chain AG meldet eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund 1,03 Millionen Aktien. Aktionäre des Berliner Unternehmens erhalten bei dieser Kapitalmaßnahme keinerlei Bezugsrechte. Stattdessen habe man „im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 19,50 Euro je Neuer Aktie bei ausgewählten institutionellen Anlegern platziert”, so The Social Chain in einer Mitteilung. Mit dem Emissionserlös will das ...