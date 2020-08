Die europäische Polizeibehörde Europol hat ihren Bericht zur Situation und Entwicklung des Terrorismus in der EU für das vergangene Jahr 2019 vorgelegt (»European Union Terrorism Situation and Trend report 2020«). Schon im Vorfeld gab es Streit um den Bericht. Im März hatte Nikolaus Fest, bis 2014 stellvertretender Chefredakteur der Bild am Sonntag und seit 2019

Der Beitrag EU-Terrorismus-Bericht – Der beständige Dschihad und eine gebrochene Welle erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.