Carlyle Commodites ging soeben eine Partnerschaft mit keinem geringeren als der Hunter Dickinson Group ein und wird auch bald mit den Bohrungen auf seinem hochgradigen Goldprojekt namens Cecilia in Mexiko beginnen. Was wir sonst noch wissen müssen, und auf welche Neuigkeiten wir uns freuen können, erklärt uns der CEO von Carlyle Commodities, Morgan Good, im heutigen Interview. CARLYLE COMMODITIES (CSE: CCC / WKN: A2PZ9K )

Nicht jeder kennt Carlyle Commodities. Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen vor.



Carlyle Commodities ist ein an der kanadischen Wertpapierbörse (CSE: CCC / WKN: A2PZ9K) notiertes Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Finanzierung und die Entwicklung von Explorationsprojekten in der Wachstumsphase konzentriert. Derzeit ist das Unternehmen dabei, 100% des hochgradigen Cecilia Gold-Silber Projekts in Sonora, Mexiko, und jeweils 50% des Jake Goldprojekts sowie des Mack Gold- und Kupferprojekts in British Columbia, Kanada, zu erwerben. CEO Morgan Good



Was ist Ihr Flaggschiffprojekt?



Hauptaugenmerk liegt derzeit auf unserem hochgradigen Gold-Silber-Projekt Cecilia in Mexiko.



Was waren die Highlights auf Cecilia?



Die drei bisher besten Bodenproben von Cecilia waren:



• 133,7 g/t Gold mit 288 g/t Silber

• 58 g/t Gold mit 207 g/t Silber

• 8,42 g/t Gold mit 87,8 g/t Silber



Bereits in den späten 1980er Jahren schloss Consejo de Recursos Minerales de Mexico (CRM) ein Programm zur Oberflächenkartierung, Probenahme und begrenzten Bohrung im südöstlichen Teil der Konzession La Cecilia ab. CRM bohrte vier Kernlöcher, von denen zwei Bohrlöcher (über 100 Meter) Ergebnisse von mehr als 0,7 g/t Gold und 15 g/t Silber aufwiesen. Ein Loch, Barreno-3, durchteufte 180 Meter mit 1,2 g/t Gold und 20 g/t Silber direkt ab der Erdoberfläche.





Erzählen Sie uns mehr über die Rolle von Riverside Resources in Bezug bei der Cecilia-Liegenschaft und die bekannten Unternehmen oder Minen in der Nähe Ihrer Liegenschaft.



Riverside Resources ist ein Weltklasse-Unternehmen, das für sein technisches Know-how und den Erfolg, insbesondere in Mexiko, bekannt ist. Riverside der führende Projektbetreiber für den Minengiganten BHP Billiton bei deren mexikanischen Projekten. Riverside hat ungefähr eine Million US-Dollar und mehrere Jahre damit verbracht, das vielversprechende 7.739 Hektar umfassende Cecilia-Projekt zu entwickeln. Die besten aktuellen Analogien zu Cecilia sind die Pitarrilla-Lagerstätte von SSR Mining und die San Julian-Lagerstätte von Fresnillo, welche eine Ressource von 526 Millionen Unzen Silber (measured + indicated) beherbergt. Die derzeitigen Explorationsarbeiten bei Cecilia werden von Riverside Resources durchgeführt, die über umfassende Infrastruktur, Wissen und logistische Unterstützung in der Region verfügen.