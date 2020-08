Anleger-Tipp: Aufgrund dieser bahnbrechenden News haben wir die BioNTech-Aktie genau analysiert. Die Ergebnisse lesen Sie in einer Sonderstudie, die Sie hier kostenlos abrufen können.

BioNTech verkündet den Start einer neuen Phase-1-Studie in China im Kampf gegen das Corona-Virus. Es mehren sich damit die Hoffnungen, dass das Mainzer Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern Fosun Pharma Shanghai und dem Gesundheitsgiganten Pfizer aus der USA bald der Durchbruch gelingen könnte.

In dieser neuen Studie werden insgesamt zwei Gruppen an Patienten mit einem Impfstoff bzw. einem Placebo über einen Zeitraum von 21 Tagen immunisiert. Im ersten Schritt geht es um Menschen zwischen 18 und 55 Jahren, ehe es dann im weiteren Verlauf mit Menschen über 55 Jahre weitergeht.

Der Aktienkurs von BioNTech ging am Freitag nur leicht verändert ins Wochenende. So lag der Schlusskurs bei 77 US-Dollar und damit nahezu unverändert. Nach dem Ausflug der Aktie über 100 Dollar in der zweiten Juli-Hälfte konsolidiert der Kurs mittlerweile seit rund zwei Wochen im Bereich von 80 Dollar.

