Anhand des Chartbildes erarbeite ich Szenarien für das DAX-Trading in der neuen Handelswoche.

Genau 300 Punkte Wochensaldo haben den DAX von der Eröffnung am Montag bis Freitagabend wieder etwas Luft verschafft. Denn der Juli endete bereits schwach (siehe Vorwochenanalyse), was der Auguststart nun etwas ausgleicht.

Der stärkste Tag der Woche war erneut der Montag. Auf die Kursverluste zum Monatsende Juli folgte eine starke Erholung, die den Index zunächst über 12.500 und dann im weiteren Verlauf bis Dienstag an die Abbruchkante bei 12.750 trieb. Hier traf der DAX zunächst wieder auf Widerstand am Dienstag und ebenso am Mittwoch in gleicher Höhe.